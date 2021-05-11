На КАД перекроют две полосы движения на одном из участков

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге на участке между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе будет перекрыто две полосы для движения. Сообщается, что на данном отрезке будут проводиться дорожные работы.

С 11 по 18 мая будет ограничено движение по второй и третьей полосам КАД. Помимо этого, на первой полосе движения будет введено ограничение по скоростному режиму до 50 километров в час.

Ремонтные работы будут заключаться в устранении колейности покрытия проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Кроме того, на участке во время проведения дорожных работ будут установлены барьеры, знаки и сигнальные фонари для освещения.