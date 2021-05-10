Поезд «Сапсан» застрял на одной из станций по дороге в Петербург

В понедельник, 10 мая, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург высокоскоростной электропоезд «Сапсан» был вынужден остановиться на станции Колпино и выбился из расписания.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что происшествие произошло в 9:05 по московскому времени. Организация уже предоставила свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, причиной вынужденной остановки электропоезда «Сапсан» стала техническая неисправность устройств электроснабжения на станции Славянка.

