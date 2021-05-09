Станция метро «Девяткино» возобновила свою работу

В Петербурге возобновила свою работу станция «Девяткино». Ранее один из вестибюлей был закрыт на вход в связи с найденным бесхозным предметом. Инцидент произошел 9 мая, в воскресенье, в районе 9:33.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен", вестибюль снова открыли в 11:35. Для проверки найденного предмета на место прибыли специальные службы. Бесхозным предметом оказался муляж взрывного устройства с проводами.

Напомним, утром 9 мая станция метро «Адмиралтейская» закрывалась на вход в связи с увеличенным пассажиропотоком. Однако через час станция возобновила работу в прежнем режиме к окончанию торжественного шествия по Дворцовой площади.