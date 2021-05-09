Станцию «Адмиралтейская» открыли к окончанию Парада

В Петербурге вновь открыли станцию метро «Адмиралтейская». Вестибюль станции был закрыт на вход в 09:18. Причиной закрытия стал увеличенный поток пассажиров, двигающихся к Дворцовой площади на Парад Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Так, 9 мая к окончанию Парада Победы станция «Адмиралтейская» заработала на вход с 10:35 минут.

Напомним, торжественное шествие по Дворцовой площади, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началось сегодня, в воскресенье, в 10:00.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о закрытии станции «Девяткино» из-за найденного бесхозного предмета.