В связи с увеличенным потоком пассажиров закрыли «Адмиралтейскую»

Утро в Петербурге началось с празднования Дня Победы в центре города. К началу Парада несколько тысяч человек собрались вблизи Дворцовой площади. В связи с этим на станции метро «Адмиралтейская» увеличился пассажиропоток. Руководство метрополитена приняло решение временно ограничить движение через станцию.

Как сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок", утром 9 мая на станцию «Адмиралтейская» закрыли вход. По плану, работа станции возобновится в штатном режиме с 18 часов.

Кроме того, движение наземного общественного транспорта также ограничено в связи с проведением Парада Победы, который начался сегодня в 10 утра.

На данный момент Парад в честь 76-й годовщины Победы закончился, и петербуржцы двигаются по Невскому проспекту и центральным улицам города.