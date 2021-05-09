На станции «Девяткино» обнаружили бесхозный предмет

В Петербурге приостановили работу станции метро «Девяткино». Причиной закрытия стал обнаруженный бесхозный предмет. В связи с этим на вход закрыли вестибюль станции в 9:33. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Так, 9 мая, в воскресенье, закрыли на вход один из вестибюлей станции метро «Девяткино», конечной станции на Кировско-Выборгской линии. При этом второй вестибюль станции продолжает работу в штатном режиме.

На данный момент в Петербурге ограничено движение общественного наземного транспорта в Центральном районе города в связи с празднованием Дня Победы.