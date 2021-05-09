В центре Петербурга ограничат движение транспорта

В Петербурге ограничат движение транспорта и перекроют несколько улиц в Центральном районе города в связи с празднованием Дня Победы. Об изменения сообщается на сайте городской администрации.

Так, до 12:30 сегодня, 9 мая, нельзя будет проехать по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, а также будет закрыт проезд по Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади) и Дворцовой набережной.

Кроме того, до этого же времени закроют проезд по Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского, а также по Адмиралтейской набережной и по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Общественный транспорт также вынужден объезжать этот район в первой половине дня.