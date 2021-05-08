До конца мая перекроют движение на развязке КАД

В Петербурге ограничат движение на Кольцевой автодороге до конца мая. Изменения вступят в силу 10 мая и коснутся участка внешнего кольца КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе. Об этом сообщает Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке планируются работы с 10 по 31 мая. В этот период на участке заменят два деформационных шва на путепроводе через железную дорогу «Санкт-Петербург — Мга».

Ограничения разделят на две части. Первая продлится до 20 мая. В этот период перекроют третью и четвертую полосу. Во вторую половину работ перекроют первую и вторую полосы, а также полосу безопасности.