На Тихорецком проспекте ограничат движение из-за ремонтных работ

В Петербурге со следующей недели начнут ремонт трамвайных путей на Тихорецком проспекте. В связи с этим движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы по смене асфальтобетонного покрытия начнут 10 мая. Участок длиной в 0,94 километра будут ремонтировать в два этапа. Первый этап закончится 25 мая 2021 года. Стоимость проекта «Безопасные качественные дороги» оценивается в 83 394,74 тысячи рублей.

Как сообщают в КРТИ, второй этап работ пройдет в июле и августе текущего года. В этот период на участке заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, а также перестановят, либо заменят бортовые камни.

