Метро закроют в ночь на 10 мая

В Петербурге в ночь после Парада Победы метро не будет работать. Метрополитен будет осуществлять свою деятельность в штатном режиме. Традиция ночного режима работы петербургской подземки 10 мая прекратилась в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Так, в ночь с воскресенья на понедельник подземка в Северной столице будет закрыта на вход и выход. Однако метрополитен будет работать до 10 мая 2021 года в режиме выходного дня.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о закрытии вестибюлей на вход и выход на станциях метро «Площадь Восстания» и «Достоевская».