До 17 часов в Петербурге возможны подтопления из-за дождей

В Петербурге возможны затопления на улицах города в связи с обильными дождями. Сильные осадки начались в районе 11 часов. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть треть от месячной нормы осадков. Дожди должны закончиться к 17 часам. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В связи с обильными осадками водоотливные конструкции могут не справиться и на улицах города смогут образоваться подтопления. Сотрудники Жилкомсервиса подготовились заранее. Специалисты извлекли посторонние предметы из стоков водоотливников.

Кроме того, специалистам сообщили, куда обращаться в случае скоплений воды. Горячая линия «Водоканала» доступна горожанам по номеру 305-09-09. По вызову приедут сотрудники и оперативно устранят проблемы.