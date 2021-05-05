8 и 9 мая в Приморском районе перекроют улицы из-за автопробега «Вперед к Победе!»

В Петербурге состоится автопробег «Вперед к Победе!» 8 и 9 мая. В связи с этим движение транспорта в Приморском районе ограничат сразу на нескольких участках. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, 8 мая в 8 утра начнут действовать ограничения для проезда по улицам Уточкина, Маршала Новикова, а также по проспектам Королева и Испытателей. 9 мая ограничений станет еще больше: с 11:30 до 12:20 транспорт не сможет проехать по улице Маршала Новикова с четной стороны, а также с 12:00 до 13:00 проезд будет закрыт по четной стороне проспекта Королева и по нечетной стороне на улице Уточкина.