К ЕВРО-2020 общественный транспорт Петербурга украсят за 8 миллионов

В Петербурге определили подрядчика для оформления общественного транспорта к Евро-2020. Им стала компания ООО «Терминал». На осуществление работ по украшению выделят 8 миллионов рублей. Об этом сообщает портал госзакупок.

Подрядчика выбрали в СПБ ГУП «Горэлектротранс». Среди конкурентов подрядчик ООО «Терминал» предложил наиболее выгодное по финансам предложение. К Евро-2020 на специальной пленке будет сделано художественное оформление. Наклейки появятся на троллейбусах и трамваях. Однако после турнира по футболу украшения с общественного транспорта придется снять.