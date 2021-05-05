Последняя тренировка к параду Победы вызвала пробки в центре Петербурга

В Петербурге образовалась пробка в центре города из-за последней тренировки к Параду Победы. Военные и техника репетируют шествие в первой половине дня 5 мая, в среду, в Центральном районе. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки». По его оценке, затор достиг пяти баллов.

Дело в том, что из-за репетиций парада Победы некоторые улицы города были перекрыты. Так, проезд был невозможен днем по Миллионной улице, Дворцовой набережной, а также по Адмиралтейскому проспекту и некоторым другим улицам города.

Тренировка длится с 14 до 18 часов. Генеральная репетиция пройдет 7 мая, в пятницу.