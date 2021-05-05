Во Фрунзенском районе Петербурга 6 мая приостановят движение транспорта

В Петербурге ограничат движение транспорта на Пражской улице и на проспекте Славы. Изменения вступят в силу в первой половине дня, в четверг, 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Так, во Фрунзенском районе города проведут праздничное шествие в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим движение транспорта временно приостановят по некоторым улицам района.

Изменения коснутся Пражской улицы. Там с 10:00 до 11:30 перекроют движение на участке от улицы Белы Куна до проспекта Славы. Кроме того, ограничат проезд по проспекту Славы с 11:00 до 12:00. Изменения коснутся участка от Софийской улицы до Бухарестской улицы.