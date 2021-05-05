ООН оценило проект трамвайного маршрута «Купчино» - «Шушары» - «Славянка»

Завершился конкурс проектов Building Back Better-2021, в котором представили работы по повышению экологической устойчивости планеты и направлены на благо людей. В конкурсе также принял участие проект, созданный Газпромбанком, ООО «Балтнедвижсервисом» и правительством Санкт-Петербурга.

Проект подразумевает эксплуатацию трамвайной линии от станции метро «Купчино» до «Славянки» через поселок Шушары. Его оценили по 22 контрольным показателям и 100 индикаторам. В результате по оценкам комиссии ООН проект попал лонг-лист конкурса.

Напомним, проект рассчитан на обновление трамвайного депо, создание 5 надземных сооружений и покупка 22 низкопольных трамваев.