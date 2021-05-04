На Тихорецком проспекте изменится движение трамваев

В Петербурге вступят в силу изменения в движении нескольких трамвайных маршрутов. Вводится ограничения будут поэтапно. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Так, 8 мая с пяти утра вступят в силу изменения на Тихорецком проспекте. Причиной ограничений стали ремонтные работы на участке от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников.

В «Горэлектротрансе» назвали номера трамваев, которые изменят свои маршруты. Это будут №9, №38, №40, №55, №57, №61. Ограничения продлятся до 26 мая. Информация с точными деталями ограничений и изменениями в маршрутах появилась на сайте компании и будут оперативно обновляться.