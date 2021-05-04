На набережной Макарова может появится парк «Заросли»

В Петербурге предложили вместо строительства магистрали на Васильевском острове благоустроить территорию и создать общественное пространство. Соответствующий проект получил название «Заросли». Инициаторами стали горожане, урбанисты, петербургские депутаты, а также Максим Кац и Илья Варламов.

Участок находится на набережной реки Макарова. Власти города планируют построить там автомагистраль. Активисты предложили альтернативный вариант и создали сайт, где показали, как можно благоустроить эту территорию и создать общественное пространство.

«Здесь власти хотят проложить автомагистраль, которая свяжет два куска набережной Макарова и лишит горожан уютного места отдыха у воды», – отметили инициаторы.