На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

В Санкт-Петербурге на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе будет перекрыто две полосы для движения автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие участка пройдет в период со 2 по 6 мая. Ограничение движения связано с проведением работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части. В связи с этим будет перекрыто две полосы движения и транспорт не сможет проехать по третьей и четвертой полосам. Кроме того, на участке появится новые ограничения по скорости — 50 км/ч.