В регионе бензин подорожал на 3%

За первый квартал 2021 года стоимость бензина значительно возросла. В Петербурге цены поднялись на 2,5% с начала года, а в Ленинградской области на 3%. Об этом сообщает Петростат.

В прошлом году первые месяцы 2020 года также показали рост цен на топливо, однако цены тогда увеличились всего на 0,3%.

Кроме того, в России появилась новая формула для расчета цен на бензин. Цена на внутреннем рынке теперь обязана соответствовать фактическим рыночным котировкам. Так, индикативную стоимость удалось снизить на 4 тысячи рублей.

Эксперты советуют горожанам экономить расход топлива, исключив резкие торможения и ускорения, а также ездить на минимальных оборотах двигателя.