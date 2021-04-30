В начале лета на КАД ограничат движение грузовиков

В Петербурге ограничат проезд для грузовиков по Кольцевой автодороге в начале июня. Изменения относятся к участку от развязки с Софийской улицей до развязки с Ропшинским шоссе. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в июне будет временно ограничено движение грузовых автомобилей на участке КАД Петербурга от транспортной развязки на пересечении с дорогой «Марьино - Ропша» до транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей. Ограничения будут действовать с 2 по 5 июня на участке с 60-го километра по 94-й в период с 7 утра до 22 часов.

По Кольцевой автодороге не смогут проехать автомобили массой более 3,5 тонн в связи с проведением Петербургского международного экономического форума.