На майских праздника петербургский метрополитен будет работать в режиме выходного дня

В Петербурге изменится график работы станций метрополитена в период майских праздников. Так, с 1 по 10 мая подземка Петербурга перейдет на режим работы выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Кроме того, вестибюли двух станций метро закроют в период праздников и выходных. Так, наземные вестибюли станций «Площадь Александра Невского – 2» и «Достоевская» закроют на вход и выход в период с 1 по 10 мая. Остальные станции будут работать в режиме выходного дня. Об этом стало известно сегодня, 30 апреля.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об изменении маршрутов движения наземного транспорта в связи с репетициями парада Победы.