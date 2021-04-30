Вторую часть велодорожки на Большевиков построят за 35 миллионов

В Петербурге объявили конкурс на строительство второго участка велодорожки в Невском районе. Второй отрезок расположен на проспекте Большевиков от улицы Дыбенко до улицы Народная, а также на улице Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» объявил конкурс на выполнение работ по созданию велодорожек. Начальная стоимость контракта превышает 35 миллионов. Заявки будут приниматься до 11 мая 2021 года.

Протяженность дорожки составит 1,6 километра. Строительство участка планируют завершить осенью текущего года.