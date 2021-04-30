На Энгельса запустили первый трамвай по отремонтированному участку

В Петербурге запустили трамваи по проспекту Энгельса на участке от проспекта Просвещения до Луначарского проспекта. Ранее здесь проводили ремонт трамвайных путей, который удалось завершить к 30 апреля, раньше намеченного срока. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

«Комфорт и скорость передвижения горожан на общественном транспорте будут улучшаться. Жителям и гостям города будет удобно добираться до мест постоянного притяжения, которые мы планируем развивать в части транспортной доступности», - добавил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Так, с 30 апреля запущен первый трамвай по проспекту Энгельса. По отремонтированному участку проходит маршрут трамвая №55. По словам Полякова, это первый из 15 маршрутов, которые планируют перевести в скоростной режим в рамках транспортной реформы.



