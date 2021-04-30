Репетиция парада Победы перекрыла улицы в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга временно ограниченно движение на некоторых улицах. Причиной перекрытий стала репетиция парада Победы. В связи с закрытием улиц в центре Петербурга образовались огромные пробки. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Так, с 7:00 до 12:30 нельзя проехать по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади. Также приостановлен проезд по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского и по Дворцовому проезду.

В репетиции парада задействовали более ста боевых машин и не менее 4 тысяч военнослужащих, среди которых есть курсанты, кадеты и даже юнармейцы.