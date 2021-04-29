На участке внешнего кольца КАД на 12 дней перекроют две полосы для движения

В Санкт-Петербурге на участке внешнего кольца КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД будет перекрыто две полосы движения. Перекрытие участка будет продолжаться 12 дней. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет ограничено в связи с ликвидацией колеи покрытия. Работы будут проводиться с 29 апреля по 1 мая. Из-за ремонта будет перекрыто две полосы на внешнем кольце КАД между развязкой на пересечении с Таллинским шоссе и развязкой в узле пересечения с ЗСД и Дачным проспектом с 81,8-го по 73-й км.

Кроме того, на других полосах, которые не затронут ремонтные работы, будет действовать ограничение по скоростному режиму до 50 км/ч.