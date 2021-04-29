В начале мая в Петербурге будет перекрыто движение по нескольким дорогам

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, в четверг, 29 апреля, сообщила, что в начале мая в Санкт-Петербурге наступят некоторые ограничения по движению в связи с работами на коммуникациях, а также восстановление благоустройства и строительство дороги.

В связи с проведением строительных работ по восстановлению благоустройства после прокладки канализации, которые выполнит ООО «Навигатор-СБС», движение будет ограничено на нескольких направлениях. Так, с 1 по 3 мая перекроют движение на пересечении улицы Профессора Попова и улицы Даля, с 8 по 10 мая — на пересечении Песочной набережной и улицы Даля. Также с 1 по 3 мая ограничат движение по улице Профессора Попова в направлении от Вяземского переулка к улице Даля, со 2 по 3 мая на перекрестке улицы Профессора Попова и улицы Даля, с 8 по 10 мая — по Песочной набережной у Барочной улицы в направлении от Барочной к улице Даля, по Барочной в направлении от улицы Профессора Попова к Песочной набережной, по улице Профессора Попова в направлении от Вяземского переулка к Барочной, а также 10 мая — по улице Даля в створе Песочной набережной.

Водителей просят заранее выбирать подходящие маршруты для передвижения по городу.