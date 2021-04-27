В ходе спецоперации «Такси» в Петербурге изъяли 132 машины

В Петербурге завершилась специальная операция по поимке нелегальных таксистов под кодовым названием «Такси». По завершению Межведомственная транспортная комиссия продолжает привлекать нарушителей к ответственности. Одному из таксистов грозит уголовная ответственность. Об этом сообщают в пресс-службе Комтранса.

МТК привлекло к ответственности 132 водителя, у каждого из которых изъяли автомобиль. Один из водителей пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, в связи с чем ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщает комитет по транспорту Петербурга спецоперация проходила в городе с 19 по 25 апреля. Параллельно с ней проходила спецоперация «Мигрант».