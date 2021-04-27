Весной маршруты троллейбусов изменятся в связи с репетициями ко Дню Победы

В Петербурге изменятся маршруты троллейбусов в связи с репетициями ко Дню Победы. Первые ограничения начнут действовать уже в среду, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

В среду маршруты троллейбусов, проходящие через улицу Садовая, а также Дворцовый проезд и Адмиралтейский проспект, изменят направления. Так, 28 и 30 апреля, 5 мая маршруты изменятся в период с 15 до 18 часов из-за проходящих репетиций Парада.

Кроме того, с 7 мая троллейбусы перестанут передвигаться по Центральному району в период с 9 утра до 12:30. В День Победы интервал ограничения движения троллейбусов значительно увеличится.

Изменения касаются следующих маршрутов: №1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.