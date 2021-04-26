На «Беговой» снова заметили мокрые полиэтиленовые пакеты

В Петербургском метрополитене снова заметили протечки на станции метро «Беговая». Пассажиры увидели полиэтиленовые пакеты и лужи, однако сотрудники метро утверждают, что вода не сегодняшнего дня. Об этом сообщает telegram-канал "Протестный Петербург".

«На станции метро „Беговая“ намечены и продолжаются работы в рамках гарантийных обязательств. Но пленка висела еще на прошлой неделе», — сообщают в канале.

Напомним, станция метро «Беговая» открылась в экстренном режиме в 2018 году. С тех пор многократного пассажиры наблюдают протечки воды, а станция периодически закрывается на реконструкцию.