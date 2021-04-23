Третий этап ремонта Литейного моста продлится с 24 по 30 апреля

В Петербурге продолжится ремонт Литейного моста. Третий этап работ начнется в субботу, 24 апреля, и продлится до 30 апреля 2021 года. Об этом сообщается в пресс-службе КРТИ.

В связи с продолжением ремонтных работ на мосту будут перекрыты крайние полосы с правой стороны в обоих направлениях. При этом в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга отмечают, что работы идут с опережением графика в целях снятия ограничений для водителей автомобилей.

Напомним, ремонт дорожного покрытия Литейного моста стартовал в начале апреля. В связи с этим переправа через реку периодически ограничена для автомобилистов.