На Большевиков появится современная велодорожка

В Петербурге планируют создать новую велодорожку на проспекте Большевиков. На ее создание объявили конкурс со стартовой ценой в более 15 млн рублей. Конкурс объявили 22 апреля, в четверг, в Петербургском центре управления парковками. Об этом сообщает пресс-служба Комтранса.

Как сообщают в Комитете по транспорту Петербурга, длина велодорожки составит 1,5 км. Маршрут начнется на улице Коллонтай и закончится на улице Дыбенко. Таким образом, участок присоединится к веломаршруту «Проспект Большевиков», протяженность которого составляет более 5 км.

До конца 2021 года дорожка должна стать обособленной от проезжей части, оборудованной дорожными знаками, разметкой, а также бортовыми камнями. Окончание работ намечено на 1 ноября. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 апреля.