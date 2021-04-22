В Петербурге назвали самую популярную парковку

Специалисты проанализировали загруженность парковок в первом квартале 2021 года. Так, Петербургский центр управления парковками выяснил, что петербуржцы отдают предпочтение северу города. Об этом сообщает пресс-служба Комтранса.

Наиболее загруженной за день бывает автоматизированная парковка, расположенная в Приморском районе на улице Оптиков. Как сообщают в Комитете по транспорту суточная загруженность этой стоянки достигает 87%. Чаще всего ее используют для осталвения автомобиля на ночь.

Среди перехватывающих парковок лидером стала стоянка у метро «Проспект Просвещения». Плюсом парковки является ее бесплатность, если использовать по назначения, а именно для пересадки на общественный транспорт.