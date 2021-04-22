На КАД с 22 по 30 апреля перекроют две полосы

В Петербурге вступили в силу ограничения на Кольцевой автодороге. С четверга, 22 апреля, на участке между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе ограничили движение на двух полосах. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения действуют на первой и второй полосе движения, при этом на третей полосе ограничили скорость перемещения транспорта до 50 км/ч. Ограничения будут действовать неделю – до 30 апреля.

Как сообщает Илья Пузыревский, начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад", причиной ограничений стали работы по устранению колейности на трассе.