Макаров обратился к Беглову с просьбой установить на Пулковском шоссе шумозащитные экраны

На заседании правительства, которое проходит сегодня, 22 апреля, в Мариинском дворце, Алексей Макаров подготовил обращение для губернатора Петербурга Александра Беглова по поводу установки шумозащитных экранов на Пулковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной обращения стали многократные жалобы местных жителей, которые страдают от шума дороги. Так, запрос депутата ЗакСа поддержали коллеги.

Напомним, на протяжении пяти лет жители микрорайона «Цветочный питомник» просят установить звукоотражающие элементы вдоль трассы М-20.