Утро для петербуржцев началось с пробок в 6 баллов

В Петербурге образовались заторы утром вторника, 20 апреля. К 8 утра пробки достигли 5 баллов, а к 9 утра – 9 баллов. Данные предоставляет сервис «Яндекс.Карты».

Наиболее трудными для проезда участками стали на КАД – развязка с Рабфаковской улицей и проспектом Обуховской обороны. Кроме того, заторы появились на Свердловской набережной и на Большом Обуховском мосту.

Не обошлось без пробок и в центре Петербурга. Сразу в нескольких районах образовались заторы: в Василеостровском, Адмиралтейском, Центральном и Петроградском.

Согласно прогнозам сервиса, к 10 утра ситуация улучшится до 5 баллов. Затем в 13:00 сервис прогнозирует новую волну изменений.