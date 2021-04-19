В Комтрансе Петербурга предложили сделать такси одного цвета

В Петербурге может появится единый цвет для всех автомобилей такси. Соответствующую идею выдвинули в Комитете по транспорту города. Помимо этого, будет разработан целый свод правил для таксистов, предполагающий определенное поведение и качество услуг водителей. Об этом сообщает пресс-служба Комтранса.

На реализацию цели необходимо будет потратить не менее 800 млн рублей. Примечательно, что средства на обновление город выделять пока не планирует, так что собственникам нужно будет самим оплатить наклейки.

При этом эксперт по автомобильному бизнесу Дмитрий Попов считает, что такое нововведение заставит уйти таксистов на серый рынок.