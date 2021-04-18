За минувшие сутки в Петербурге с улиц убрали 158,5 кубометров мусора

В Петербурге продолжается месячник по благоустройству города, который стартовал 1 апреля. За минувшие сутки в городе было убрано 158,5 кубометров мусора, а также 428 тонн смета. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Для уборки улиц было израсходовано не менее 10 тысяч тонн воды. В очистке городских магистралей от зимней грязи задействовано 1208 дворников и 765 единиц уборочной техники. Кроме того, в рамка месячника уборкой занимаются садовники в скверах и парках.

На данный момент в Петербурге погода позволяет заниматься уборкой улиц и дворов.