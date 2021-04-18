С понедельника ограничат движение транспорта в тоннеле дамбы

В Петербурге в тоннеле дамбы ограничат движение автомобилей на пять суток. Ограничения вступят в силу с понедельника, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

Так, в Дирекции комплекса защитных сооружений назвали точные даты ограничений – с 19 по 23 апреля. Проехать нельзя будет по внутреннему кольцу с Невской стороны.

При этом отмечается, что ограничения будут действовать по 7-10 минут для ввода и вывода подъемной техники. В целом причиной ограничений стали регламентные работы.

Представители КЗС принесли извинения водителям за временные неудобства, а также призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим. На данный момент на участке подготавливают информационное табло, знаки и ограждения.