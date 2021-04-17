В Петербурге на линию пустили новый трамвай «Витязь-Ленинград»

В Санкт-Петербурге, 17 апреля, на городские маршруты пустили новые трамваи от «ПК Транспортные системы». Новые инновационные отечественные трамваи созданы на базе алюминиевого кузова «Витязь-Ленинград». Первому, кому удалось прокатиться на новом транспорте, стал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Еще год назад трамвай с алюминиевым кузовом был только в разработке, а сегодня он встречает своих первых пассажиров. Мы создали уникальный для российского рынка продукт с богатым экспортным потенциалом. Для нас важно, что именно Санкт-Петербург, с его богатой историей трамваестроения, стал первым городом, где появился «Витязь-Ленинград», – отметил президент компании-производителя Феликс Винокур.

«Витязь-Ленинград» является улучшенной версией трамвая «Витязь-М». Срок эксплуатации нового транспорта вырос до 30 лет. Расходы на ремонт и обслуживание трамвая сократились.

Всего компания «ПК Транспортные системы» передала городу на Неве 13 трамваев: «Витязь-Ленинград» — 2 штуки и «Богатырь М» — 11 штук.