Из-за саммита глав парламента СНГ на Синопской набережной образовалась пробка

В Санкт-Петербурге, 15 апреля, из-за заседания Межпарламентской Ассамблеи ООН на Синопской набережной образовалась большая пробка.

Очевидцы сообщают, что многим водителям приходится менять свой маршрут движения, а это не так просто во время час-пик.

Заседание парламента проходило в Таврическом дворце около Синопской набережной. Примерно в 17 часов сотрудники ГИБДД уже перекрыли движение от Большеохтинского моста в сторону Смольного.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка образовалась от моста Александра Невского. Кроме того, движение было затруднено и от проспекта Бакунина.