У петербургских автомобилистов стали чаще проверять соблюдение правил тонировки

В Петербурге увеличилось количество рейдов, направленных на проверку по соблюдению требований к тонировке автомобильных стекол. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Причиной участившихся проверок называют наступление теплого сезона в городе. По статистике именно в этот период фиксируется наибольшее количество нарушений. Так, в минувшем году с июня по сентябрь было выявлено 76,5 тысяч наглухо затонированных машин.

На данный момент в среднем ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют около 300 нарушителей. Для тех, кто попадается повторно, предназначена административная ответственность.