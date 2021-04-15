На Октябрьской набережной вновь ограничат движение

В Петербурге на Октябрьской набережной ограничат движение автомобилей в период с 17 апреля по 9 мая в связи с прокладкой инженерных сетей. Ограничен будет участок от Приневской улицы до проспекта Большевиков. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Более длительные ограничения будут действовать с 17 апреля на участке Приморского шоссе от Песочной улицы до Холмистой улицы. Дорога в поселкке Лисий Нос будет ограничена до 1 июня.

Кроме того, в апреле и мае ограничат движение на многих улицах города в связи с ремонтными работами. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.