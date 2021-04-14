Очередное ограничение на КАД: перекроют участок между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе

В Петербурге ограничат движение на еще одном участке Кольцевой автодороги. Причиной перекрытия движения стала ликвидация колейности на проезжей части КАД. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водителей Северной столицы предупреждают об ограничениях, которые вступят в силу с 16 апреля. Вторая и третья полосы на участке внешнего кольца КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе будут перекрыты, а на первой полосе ограничат скорость движения до традиционных 50 км/ч. Ограничения будут действовать до 30 апреля.