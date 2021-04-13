«Метрострой» назвал протечки на станции «Беговая» нормой

В Приморском районе Петербурга петербуржцы заметили необычные декорации на стенах станции метро «Беговая». Сотрудники метрополитена развесили полиэтиленовые пакеты, чтобы прикрыть протечки. Примечательно, что представители «Метростроя» считают это нормальным явлением. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Специалисты отмечают, что причиной протечек являются неоднородные водонасыщенные грунты и мелкое заложение. В связи с этим периодические протечки являются нормальным явлением. Сообщается также, что устранить протечки планируют до конца недели.

Напомним, «Беговая» была введена в эксплуатацию в экстренном режиме к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, что привело к скорому обрушению плитки.