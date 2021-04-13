На КАД перекроют еще две полосы во второй половине апреля

Дорожные работы снова ограничат движение на КАД. Так, в период с 15 по 23 апреля на Кольцевой автодороге Петербурга перекроют две полосы движения. Изменения коснутся участка между Шафировским проспектом и проспектом Культуры. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что перекрыты будут третья и четвертая полосы. При этом на первой и второй полосе будет ограничена скорость движения до 50 км/ч. По традиции на период работ на участке установят соответствующие знаки, а также сигнальные фонари дежурного освещения и водоналивные барьеры.

Работы будут осуществляться в круглосуточном режиме.