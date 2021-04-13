КРТИ возьмет под свою ответственность содержание улично-дорожной сети Петербурга

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга выступили с предложением о взятии под свою ответственность содержание улично-дорожной сети города. На данный момент разработанное постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

После принятия нового документа, КРТИ получит полномочия комитета по благоустройству. Т.е. КРТИ будет отвечать за содержание пешеходных зон, остановок общественного транспорта, актуализации перечня дорог, а также их содержание. Однако под влияние ведомства не попадет организация дорожного движения, уход за разметкой, а также установка светофоров и дорожных знаков.

Таким образом, после принятия документа КРТИ будет вести дорожную деятельность, а комитет по благоустройству будет заниматься благоустройством дорог.