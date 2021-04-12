В Петербурге содержание дорог могут передать от комблага КРТИ

Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга был подготовлен проект постановления, содержащего информацию о передаче ему полномочий по содержанию дорог. В случае, если проект утвердят, задачи по содержанию дорог, которые разделены между КРТИ и комитетом по благоустройству, будут принадлежать одному ведомству.

Согласно проекту, КРТИ возьмет на себя полную ответственность за содержание улично-дорожной части: исключение составит организация дорожного движения и работы со знаками и разметкой. Вся документация, содержащая информацию о размещении на дорогах объектов строительства и розничной торговли, будет согласовываться ведомством.