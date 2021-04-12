С утра в понедельник загруженность дорог в Петербурге оценили в 7 баллов

В понедельник, 12 апреля, в утренний час пик в Санкт-Петербурге загруженность дорог достигла баллов по шкале «Яндекса». Однако уже в 10:35 пробки достигли 5 баллов.

Также в центре Северной столицы на 15 минут был перекрыт Литейный мост, на котором образовалась пробка протяженностью 1,5 километра. Сообщается, что там перегоняли дорожную технику. Кроме того, движение встало и с Выборгской стороны.

На внешнем кольце КАД от реки Оккервиль до Шафировского проспекта образовалась рекордная по протяженности пробка. Сегодня она достигла 10,8 километров. На Выборгском шоссе тоже образовался огромный затор, который протянулся на 4,8 километра.