В Петербурге необходимо подать заявку на развод мостов за два дня

В ночь на 10 апреля в Северной столице стартовал сезон навигации, однако в первую ночь мосты не разводили, так как не было спроса. Дело в том, что для разводки моста необходимо подать заявку в «Мостотрест». Об этом сообщает пресс-служба заведения.

В текущем сезоне некоторые мосты будут разводиться по 2 раза за ночь. Это касается Дворцового, Володарского, Благовещенского и Тучкова мостов.

Так, для прохода под Гренадерским, Сампсониевским и Кантемировским мостами, нужно подать заявку необходимо в СПб ГБУ «Мостотрест». При этом заявка должна быть подана не позднее, чем за два дня до предполагаемой навигации.